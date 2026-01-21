Haberler

Esat Yontunç hakkında yakalama kararı

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Acun Medya'nın Genel Koordinatörü Esat Yontunç için yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma, ünlü isimlere yönelik devam ediyor.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
