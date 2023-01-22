Acılı baba, oğlunu kaybettiği kazada sürücünün serbest bırakılmasına isyan etti

Antalya'da 13 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybeden ve otomobil sürücüsü serbest bırakılan acılı baba, "Benim çocuğumun kaza yapmış olduğu yerde çok kişi kaza yaptı. Ama buraya hiçbir önlem alınmadı. Benim çocuğum 13 yaşındaydı daha. Burada hız sınırı normal araba 50, tonajlı araba 30 ama bu oğluma çarpan sürücü 120 kilometre süratle geliyor" dedi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen kazada yaya geçidinden geçmek isteyen Bedirhan Kaynarca'ya (13) Murat U. (23) idaresindeki 15 AAT 474 plakalı otomobili ile çarptı. Kazanın ardından Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılan Kaynarca, buradaki ilk tedavisinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaynarca burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Oğlunun çıraklık eğitiminde sanayide çalıştığı belirten baba Osman Kaynarca, sanayi durağındaki dolmuşların Bedirhan'ı almadığı için hastane önündeki durağa gitmek istediğini söyledi. Burada oğlunun yaya geçidinden geçmek istediği sırada 120 kilometre süratle çarpıldığını söyleyen baba Kaynarca, "Suçlular şu anda serbest. Sadece burada polisin üfleme yaparak almış olduğu alkol testi var, o da bir kişi. Arabada üç kişi var. Üç kişi olduğu halde sadece birisinin alkol testi yaptırıldı, O' da serbest. Arabasını da verdiler altına, tekrar bir suç daha işle diye. Çünkü insanın bir değeri kalmamış. Aferdersiniz, bir köpek ölüyor, köpeğin bile değeri var ya. Bizim için can önemli can. Ama benim canımın bir değeri yokmuş. Benim çocuğuma çarpan kişilerin kan tahlili yapılmamıştır. Bunlar belki uyuşturucu kullandı" dedi.

"Sonuna kadar peşindeyim"

Oğlunu kaybettiği noktada geçmişte de çok sayıda kaza yaşandığını ancak önlem alınmadığını belirten Kaynarca, "Benim çocuğum 13 yaşındaydı daha. Burada hız sınırı normal araba 50, tonajlı araba 30 ama bu adam 120 süratle geliyor. Sonuna kadar peşindeyim" ifadelerini kullandı.

"Biz normal vatandaş olarak kiminle görüşelim"

Kaza sonrası gerekli bilgiyi alamadıklarını belirten Kaynarca, " Biz kiminle görüşelim? Ben garibanım. İlla zengin mi olmam gerekiyor görüşmem için? Herkes zengin mi olsun? O zaman fakir ölsün. Normal bir vatandaş olarak, acılı baba olarak sesleniyorum. Artık bu son bulsun. İnsanın değeri var. Ama bunlar adaleti sağlamıyorsa, Allah'ımın adaleti onlara sağlayacaktır. Ben Allah'ıma inanıyorum. Yüce Allah'ımın adaleti bunların adaletinden üstün benim yanımda" dedi. - ANTALYA