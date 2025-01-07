Acil serviste kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çeken personel açığa alındı
Edirne'deki Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli sağlık memuru F.K., kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle açığa alındı. F.K.'nin cep telefonunda, hastaneye tedavi olmaya gelen kadınların uygunsuz fotoğrafları bulundu. Olay, F.K.'nin arkadaşlarına bu fotoğrafları gösterdiği bir eğlence mekanında ortaya çıktı. Durumu fark eden bir arkadaşı, polise giderek şikayetçi oldu. F.K., adli ve idari soruşturma başlatılması üzerine açığa alındı.
EDİRNE'de devlet hastanesinin acil servisinde sağlık memuru olan F.K. (62), cep telefonuyla kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle açığa alındı. F.K. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık memuru olan F.K., bir süre önce arkadaşlarıyla eğlence mekanına gitti. F.K., arkadaşlarına cep telefonunda çektiği kadınların fotoğraflarını gösterdi. Fotoğraflarda, hastanenin acil servisine gelen kadının uygunsuz fotoğraflarını gören arkadaşı, polise giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan F.K.'nin cep telefonu incelenmeye alındı. İncelemede, hastaneye tedavi olmaya gelen kadınların uygunsuz fotoğrafları bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, cep telefonu detaylı incelemeye gönderildi.
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açığa alınan F.K. hakkında ayrıca idari soruşturma başlatıldı.