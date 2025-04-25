Ürün raftan kasaya zamlandı, açık açık söyledi: Depremi fırsatçılığa dönüştürüyoruz

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu. Depremin olduğu gün İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir benzin istasyonuna giren motosikletli çekirdek almak istedi.

"DEPREMİ FIRSATÇILIĞA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Raftaki etiketi 50 lira olarak görülen çekirdeği alıp kasaya giden vatandaş şoka uğradı. Kasiyer ürünün 55 liraya yükseldiğini söyledi. "50 lira yazıyordu. Şimdi ben haklı değil miyim?" ifadeleriyle duruma tepki gösteren vatandaş, "Deprem oldu ya. Biz bunu fırsatçılığa dönüştürüyoruz. Başka bir şey yok." şeklinde yanıt aldı.

"İNSANLAR CAN DERDİNDE BULAR FIRSAT PEŞİNDE"

Çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan vatandaş, "Afet var, insanlar can derdinde... Bunlar fırsat peşinde! Zeytinburnu'nda, bir benzin istasyonunda kaydettiğim bu görüntü, yaşadığımız depremin ardından ortaya çıkan fırsatçılığı ve dolandırıcılığı gözler önüne seriyor. Böyle zamanlarda halkın yanında olması gerekenler, cebini doldurma derdine düşmüş. Devletin buna dur demesi lazım! Bu sadece bir işletmenin ayıbı değil, bu bir sistem sorunu! Bu tarz durumları görüp susarsak, yarın daha kötüsünü yaşarız." ifadelerini kullandı.