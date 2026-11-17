Aci ailesinin avukatı Hacı Orhan, Eylem Tok'un avukatlarının yakalama kararının kaldırılması ve nakdi teminat karşılığında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebinde bulunması üzerine, "Türkiye mahkemeleri tarafından hakkında yakalama kararı kaldırılsa bile oradan elini kolunu sallaya sallaya bir uçak bileti alıp Türkiye'ye dönemeyecektir. Türkiye yetkilileri Amerika'dan kendisini talep etmişlerdir. İtirazlarından vazgeçmesi halinde mahkemenin iade kararı kesinleşecektir. Türkiye mahkemelerine böyle bir şart ileri sürülmesinin hukuki hiçbir karşılığı yoktur" dedi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran ve orada tutuklu bulunan Eylem Tok'un avukatları mahkemeye dilekçe sunmuş, Tok'un avukatları dilekçede, "Müvekkil Türkiye'ye geldiğinde mahkemenizce yapılacak olan duruşmada hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmek gerekmiştir" ifadelerini kullanmıştı. Sanık Tok'un avukatları yakalama kararının kaldırılmasını ve nakdi teminat ve diğer tedbirler uygulanarak Eylem Tok'un adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasını talep etmişti. Aci ailesinin avukatı Hacı Orhan ise yeni bir dilekçe sunmuş, sanığın Türkiye'ye döneceğine ilişkin beyanlarının henüz gerçekleşmemiş olması ve tek başına yakalama kararının kaldırılmasını haklı kılmayacağından dolayı taleplerin reddine karar verilmesini istemişti.

"Türkiye mahkemelerine böyle bir şart ileri sürülmesinin hukuki hiçbir karşılığı yoktur"

Aci ailesinin avukatı Hacı Orhan konuyla ilgili açıklama yaptı. Orhan, avukatlarının Eylem Tok hakkındaki yakalama kararının kaldırılması için mahkemeye başvurduklarını belirterek, "Yakalama kararının veya tutuklama kararın daha doğrusu bir tedbirin kaldırılabilmesi için suçun vasfında bir değişiklik veya o tedbirin uygulanmasına sebep olan durumun ortadan kalkması gerekir. Eylem Tok ile ilgili verilen yakalama kararının en büyük sebebi kaçma şüphesidir. Eylem Tok'un 'Amerika'da itirazlarından vazgeçeceğiz, yapacağız' gibi taahhütlerde bulunarak böyle bir talepte bulunması mümkün değildir. Yani avukatlar şunu söylüyorlar. 'Biz Amerika'daki taleplerimizden vazgeçeceğiz, ancak öncelikli şartımız sizin yakalama kararını kaldırmanızdır' Türkiye mahkemelerine böyle bir şart ileri sürülmesinin hukuki hiçbir karşılığı yoktur. Bilindiği üzere Eylem Tok Türkiye'den Amerika'ya kaçtığı için Türkiye'de kırmızı bülten çıkarılmış ve Amerika'da tutuklanmıştır. Eylem Hanım şu an Amerika'da tutukludur. Yani bugün Türkiye mahkemeleri tarafından hakkında yakalama kararı kaldırılsa bile oradan elini kolunu sallaya sallaya bir uçak bileti alıp Türkiye'ye dönemeyecektir. Türkiye yetkilileri Amerika'dan kendisini talep etmişlerdir. İtirazlarından vazgeçmesi halinde mahkemenin iade kararı kesinleşecektir. Amerikalı yetkililer Türk yetkililere Eylem Hanım'ı tutuklu olarak teslim edeceklerdir. Yoksa 'siz yakalama kararını kaldırın, ben de geleyim' talebi aslında bu gerçeklik karşısında hiçbir anlam ifade etmemektedir" dedi.

"Eylem Tok açısından pratikte hiç faydası yoktur"

"Eylem Hanım Türkiye mahkemelerine gelip yargılanmak istiyorsa, oradaki itiraz süreçlerinden vazgeçer ve bu süreyi kısaltır" diyen Orhan, "2 yıldan fazla bir süredir orada cezaevinde kalmakta. Bu itirazlardan dolayı bu süreç uzamaktadır. Oradaki itirazlarından vazgeçse zaten Türkiye'ye uçağa bindirilecek, buradaki yetkililere teslim edilip mahkemeye çıkarılıp ifadesi alınacak tutuklanacak veya tutuklanmayacak. Bu talebi samimi bulmuyoruz. Bugün yakalama kararının kaldırılmasının Eylem Tok açısından, bu ülkeye dönmek açısından pratikte hiç faydası yoktur. Buradaki amaç şudur. Eğer Türkiye'deki yakalama kararı kaldırılırsa Amerika mahkemelerine 'bizim hakkımızda yakalama kararı yok, bir arama kararı yok, iadeye konu olabilecek bizim bir suçumuz yok, eğer olsaydı hakkımızda bir yakalama kararı, bir tutuklama kararı olurdu' demek için, bu gerekçeyi oluşturmak için bu dilekçe verildi. Çünkü bu dilekçedeki talep 'siz önce yakalamayı kaldırın, biz sonra başvuracağız' talebidir. Buradaki amaç Amerikan mahkemelerine 'yakalanmamızı gerektiren bir suçumuz yoktur ve şu an Türkiye'de biz aranmıyoruz, bizim hakkımızda bir yakalama kararı yok' diyebilmektir. O yüzden bu talebin dinlenmesi mümkün değildir, bu talebin hukukiliği tartışılır ve talep hukuki değildir. O yüzden bu talebin yerine gelmeyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı