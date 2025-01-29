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Abdüllatif Şener'in oğlu için rekor hapis talebi

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Ankara'da rehin aldığı annesini silahla vurarak öldüren, eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener için savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Anneannesini silahla vurarak öldüren, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

ABDÜLLATİF ŞENER'İN OĞLU BİR KEZ DAHA HAKİM KARŞISINDA

Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in yargılandığı davada savcı esasa ilişkin görüşünü açıkladı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Bedirhan Şener, ailesi ve avukatları katıldı.

Abdüllatif Şener'in oğlu için rekor hapis talebiAbdüllatif Şener

"CEZAİ EHLİYETİ TAM"

Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesinden sanık Şener'in cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporun dosyaya geldiğini bildirdi. Sanık avukatı Can Kızılyar, adli tıp raporunun eksik incelemeye dayalı olduğunu savunarak, müvekkili hakkında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden aldığı raporu dosyaya sundu. Kızılyar, adli tıptan yeniden rapor istenmesini talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Avukat beyanının ardından Mahkeme Başkanı, esasa ilişkin görüşünü açıklaması için savcıya söz verdi. Savcı, mütalaasında, Şener'in anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğünü, annesi Berrin Şener'i ise öldürmeye teşebbüs ettiğini belirtti. Şener'in "üst soya karşı kasten öldürme", "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep eden savcı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının yeniden rapor alınması talebini reddetti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.

Abdüllatif Şener'in oğlu için rekor hapis talebi
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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