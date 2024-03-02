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ABD, Ürdün ile işbirliği yaparak Gazze'ye havadan yardım indirdi

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri işbirliği ile Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirildiğini açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, bölgedeki siviller tehlikeli seviyede bir açlıkla karşı karşıya. ABD Başkanı Joe Biden dün Beyaz Saray'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesi sırasında, 'Önümüzdeki günlerde Gazze'ye havadan yardım yapacağız' açıklaması yapmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri iş birliği ile İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirildiğini açıkladı.

BİDEN, "GAZZE'YE HAVADAN YARDIM YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, bölgedeki siviller tehlikeli seviyede bir açlıkla karşı karşıya. İsrail ordusunun bölgeye yeterli yardımın girmesine izin vermemesi büyük tepki toplarken, birçok ülke havadan yardım ulaştırma yoluna başvuruyor. ABD Başkanı Joe Biden dün Beyaz Saray'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesi sırasında, "Önümüzdeki günlerde Gazze'ye havadan yardım yapacağız." açıklaması yapmıştı.

ABD: 38 BİNDEN FAZLA YİYECEK BIRAKTIK

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından bugün yapılan açıklamada, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile işbirliği yapılarak Gazze Şeridi'ne havadan yardım gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, yardımın bugün yerel saatle 15.00 ile 17.00 arasında yapıldığı aktarıldı. Gıda yardımlarının güvenli bir şekilde bırakıldığı kaydedilen açıklamada, "ABD C-130 nakliye uçakları Gazze kıyı şeridi boyunca 38 binden fazla yiyecek bırakarak sivillerin kritik yardımlara erişimini sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

ABD'NİN GAZZE'YE İLK HAVADAN YARDIMI

Açıklamada, bölgeye yapılan havadan yardımın devamı için planlamaların sürdüğü belirtilirken, "Havadan yapılan bu yardımlar, Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması için sürdürülen çabaların bir parçasıdır." denildi. Ürdün iş birliği ile gerçekleştirilen bu yardım, ABD'nin bölgeye yaptığı ilk havadan yardım oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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