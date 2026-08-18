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ABD, UCM Başkanı ve Savcıya Yaptırım Uyguladı

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ABD, Gazze'deki savaş suçları nedeniyle İsrailli yetkililere dava açan UCM Başkanı Tomoko Akane ve avukat Abdoulaye Seye'yi yaptırım listesine aldı. Mahkeme, bu adımın hukukun üstünlüğünü zedelediğini açıkladı.

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane ile Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrailli yetkililere karşı yürütülen davada önemli rol üstlenen kıdemli dava avukatı Abdoulaye Seye'yi yaptırım listesine aldı.

ABD, Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant aleyhinde yakalama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) bir kez daha yaptırımlarla hedef aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UCM Başkanı olan Japon yargıç Tomoko Akane ile Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrailli yetkililere karşı yürütülen davada önemli rol üstlenen Senegalli kıdemli dava avukatı Abdoulaye Seye yaptırım uygulandığını açıkladı.

ABD'nin Lahey merkezli uluslararası mahkemeyi hedef almasının nedenine ilişkin açıklamasında Rubio, "Bu şahıslar, UCM'nin yargı yetkisini kabul etmeyen ülkelerin yetkililerinin soruşturulması, tutuklanması, gözaltına alınması ve yargılanması yönündeki UCM girişimlerinde doğrudan rol almıştır" dedi.

"ABD yaptırımları, hukukun üstünlüğünü zedeliyor"

UCM tarafından yayınlanan açıklamada ise, ABD'nin UCM yetkililerine yönelik yaptırımlarının "hukukun üstünlüğünü zedelediği" ifade edildi. Açıklamada, "Yargı mensupları hukuku uyguladıkları için tehdit edildiğinde, uluslararası hukuk düzeni tehlikeye atılmış olur" denildi.

ABD daha öncede UCM yetkililerine yaptırım uygulamıştı

UCM'nin Gazze'deki soykırım nedeniyle 2024 yılında Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı çıkarması sonrasında ABD, geçtiğimiz yıl aralarında savcı ve yargıçların bulunduğu bazı UCM yetkililerine yönelik yaptırımlar uygulamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada ise, diğer ülkeleri de mahkemeden ayrılmaya ikna etmeye çalışma yönündeki çabalarını artıracaklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, siyasallaşmakla suçladığı UCM aleyhindeki adımlarının İsrailli lider Netanyahu ve diğer kişilerin yargılanmasını engellemeyi amaçladığını söylemişti.

UCM'nin üç yargıcı, ABD yaptırımlarının hukuka aykırı olduğunu savunarak haziran ayında Trump yönetimine karşı dava açmıştı.

Yaptırımlar, söz konusu kişilerin ABD'de bulunan tüm mal varlıklarının dondurulması ve ABD finans sistemiyle yakın ilişki içinde olan uluslararası bankacılık sisteminden fiilen dışlanmaları ile sonuçlanıyor.

ABD, mahkemeye taraf olan ülkeler arasında yer almıyor

UCM, savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçların faillerini yargılamak amacıyla uluslararası toplum tarafından 2002 yılında kuruldu. ABD, mahkemeye taraf olan ülkeler arasında yer almıyor. ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz yıl mahkemeye karşı yaptırım uygulanmasına izin veren bir başkanlık kararnamesi kabul etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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