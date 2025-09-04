Kalemi polise fırlatan kadın, bedelini ağır ödedi

ABD'de bir polis memurunun, kendisine kalem fırlatan bir kadına sert şekilde müdahale ederek gözaltına alması, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

KALEM FIRLATAN KADINA TERS KELEPÇE

Olay, kimliği açıklanmayan bir kadın sürücünün kendisine ceza yazan polisle sözlü tartışmaya girmesiyle başladı. Tartışma sırasında kadın, elindeki kalemi polis memuruna doğru fırlattı. Bunun üzerine polis, saniyeler içinde müdahalede bulunarak kadını aracından indirdi, yere yatırdı ve ters kelepçeyle gözaltına aldı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar, polis memurunun yaka kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadının gözaltına alınırken "Benim bakmam gereken çocuklarım var. Onları bırakamam" dediği, ancak polisin bu sözlere kayıtsız kaldığı görüldü.

TARTIŞMA YARATTI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kullanıcı, kadının fiziksel bir tehdit oluşturmadığını belirterek polisin orantısız güç kullandığını savundu. Olay, özellikle polis şiddeti ve yetki kullanımı konularında yeni bir tartışma başlattı.