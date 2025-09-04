Haberler

Kalemi polise fırlatan kadın, bedelini ağır ödedi

Kalemi polise fırlatan kadın, bedelini ağır ödedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kalemi polise fırlatan kadın, bedelini ağır ödedi
Haber Videosu

ABD'de bir kadının, trafik cezası nedeniyle tartıştığı polis memuruna kalem fırlatmasının ardından sert şekilde gözaltına alınması büyük tepki çekti. Yaka kamerasına yansıyan görüntülerde, polisin orantısız güç kullandığı görülürken, olay sosyal medyada geniş yankı buldu.

ABD'de bir polis memurunun, kendisine kalem fırlatan bir kadına sert şekilde müdahale ederek gözaltına alması, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

KALEM FIRLATAN KADINA TERS KELEPÇE

Olay, kimliği açıklanmayan bir kadın sürücünün kendisine ceza yazan polisle sözlü tartışmaya girmesiyle başladı. Tartışma sırasında kadın, elindeki kalemi polis memuruna doğru fırlattı. Bunun üzerine polis, saniyeler içinde müdahalede bulunarak kadını aracından indirdi, yere yatırdı ve ters kelepçeyle gözaltına aldı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar, polis memurunun yaka kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadının gözaltına alınırken "Benim bakmam gereken çocuklarım var. Onları bırakamam" dediği, ancak polisin bu sözlere kayıtsız kaldığı görüldü.

TARTIŞMA YARATTI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kullanıcı, kadının fiziksel bir tehdit oluşturmadığını belirterek polisin orantısız güç kullandığını savundu. Olay, özellikle polis şiddeti ve yetki kullanımı konularında yeni bir tartışma başlattı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Hayır yapmak istedi, bin pişman oldu

Hayır yapmak istedi, bin pişman oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

polis haklı.... ha taş ha pamuk, sonuçta saldırı. birinin vücuduna ha iğne soktun ha bıçak, sonuçta vücut yaralamak.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Hamas, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti' iddiası

Bomba iddia! ABD'nin teklifine Hamas ne dedi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.