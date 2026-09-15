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ABD’nin İran’da vurduğu balıkçı teknelerinin Devrim Muhafızları’na ait olduğu iddiası

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ABD basını, dün ABD tarafından İHA ile vurulan 2 balıkçı teknesinin İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait olduğunu, teknelerin ABD’ye ait insansız deniz aracını (İDA) ele geçirmeye çalıştığını iddia etti.

ABD basını, dün ABD tarafından İHA ile vurulan 2 balıkçı teknesinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olduğunu, teknelerin ABD'ye ait insansız deniz aracını (İDA) ele geçirmeye çalıştığını iddia etti.

ABD merkezli Axios haber sitesi, ABD'nin dün İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kenti açıklarında İHA ile vurduğu 2 balıkçı teknesinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olduğunu iddia etti. Haberde, teknelerin ABD'ye ait insansız deniz aracını (İDA) ele geçirmeye çalıştığı aktarıldı.

ABD'li bir yetkili, ABD Donanması'nın İHA'dan ateşlediği iki füzeyle söz konusu tekneleri imha ettiğini ifade etti. ABD'li yetkili ayrıca, ABD Donanması'nın yalnızca geceleri değil, gündüz saatlerinde de tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağladığını söyledi. Yetkili, günde ortalama 40 geminin boğazdan geçerek günlük 14 milyon varil petrol taşıdığını belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, "İran'a ait küçük tekneler kısa süre önce ABD'ye ait insansız deniz aracını ele geçirmeye çalıştı ancak CENTCOM güçlerinin kararlı müdahalesinin ardından başarısız oldu. İDA halen ABD'nin operasyonel kontrolünde" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran medyası, söz konusu teknelerin balıkçı tekneleri olduğunu ve saldırının ardından balıkçıların kaybolduğunu ifade etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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