ABD, İran Füzelerini Vurmak için 150 THAAD Füzesi Fırlattı

ABD'li CNN televizyonunda yer alan habere göre, ABD kuvvetleri, geçen ay gerçekleşen 12 günlük savaş sırasında İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeleri vurmak için her biri yaklaşık 12,7 milyon dolar değerinde 100 ila 150 arasında füze fırlattı.

ABD medyasından İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve 12 gün süren savaşla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. CNN televizyonunda yer alan habere göre, ABD, geçen ay gerçekleşen 12 günlük savaş sırasında İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeleri vurmak için yüksek kapasiteli Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) önleyici füzelerinin yaklaşık dörtte birini kullandı. Operasyonlar hakkında bilgi sahibi 2 kaynağa dayandırılan haberde, ABD kuvvetlerinin her biri yaklaşık 12,7 milyon dolar değerinde 100 ila 150 arasında THAAD füzesi fırlattığı aktarıldı.

Haberde ayrıca, ABD'nin geçen yıl yalnızca 11 THAAD önleyici füze ürettiği ve bu yıl da 12 adet üretmesinin beklendiği bilgisi yer aldı.

"İran füzelerinin yarısına yakını THAAD önleyicileriyle vuruldu"

Washington merkezli düşünce kuruluşu Amerikan Ulusal Güvenliği için Yahudi Enstitüsü (JINSA) tarafından sağlanan verilere göre, savaş sırasında düşürülen İran füzelerinin yarısına yakını THAAD önleyicileriyle, kalan füzelerin ise İsrail'in kendi Arrow-2 ve Arrow-3 savunma sistemleri tarafından vurulduğu belirtiliyor.

" İsrail'in Arrow-3 füzeleri, haftalar içinde tamamen tükenebilir"

Savaş sırasında yabancı medya kuruluşları, İsrail'in Arrow önleyicilerinde ciddi bir azalma yaşadığını bildirmişti. The Wall Street Journal'a konuşan bir ABD yetkilisi, İsrail'in Arrow-3 füzelerinin haftalar içinde tamamen tükenebileceğini söylemişti. İsrail bu iddiaları reddetmişti. - WASHINGTON