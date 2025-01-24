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ABD, Göçmenlerin Sınır Dışı Edilmesine Başladı

ABD, Göçmenlerin Sınır Dışı Edilmesine Başladı
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Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin göçmenleri sınır dışı etme uçuşlarının başladığını duyurdu. İki askeri uçak, yaklaşık 80 göçmenle Guatemala'ya uçtu. Ek birliklerin Meksika sınırına gönderilmesi planlanıyor.

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, "Sınır dışı etme uçuşları başladı" ifadelerini kullanırken, ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili her biri yaklaşık 80 göçmen taşıyan 2 ABD askeri uçağının Guatemala'ya uçtuğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik aldığı kararlar uygulanmaya başladı. Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sınır dışı etme uçuşları başladı" ifadelerini kullandı.

İngiliz medyasına konuşan ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili ise, her biri yaklaşık 80 göçmen taşıyan iki ABD askeri uçağının Guatemala'ya uçtuğunu bildirdi. Gazetecilere açıklama yapan yetkili, ordunun önümüzdeki hafta içinde Meksika sınırına bir birliği daha göndermeye hazırlandığını ve bu birlikte 82. Hava İndirme Birlikleri'nin de yer alabileceğini söyledi. Yetkili, ek birliklerin sayısının binlerce olabileceğini ancak resmi bir karar alınmadığını ifade etti.

Öte yandan Beyaz Saray, "ABD Deniz Piyadeleri, Amerika'yı güvence altına alma görevinde sınırda ABD Gümrük ve Sınır Koruma'ya (CBP) Yardımcı Oluyor" başlığıyla sınırda bulunan ABD askerlerinin görüntülerini paylaştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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