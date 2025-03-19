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ABD'deki Tesla Çarpışma Merkezi'nde araçlar ateşe verildi

ABD'deki Tesla Çarpışma Merkezi'nde araçlar ateşe verildi
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ABD'nin Las Vegas kentinde bir Tesla servis merkezine düzenlenen saldırıda araçlar ateşe verildi. Çıkan yangın ekipler tarafından söndürülürken; Las Vegas polisi, saldırının kasıtlı olduğundan şüpheleniyor.

ABD'nin Las Vegas kentindeki bir Tesla servis merkezinde park halindeki birkaç araç ateşe verildi. Las Vegas Metropolitan Polisi Departmanından (LVMPD) yapılan açıklamada, şehrin yakınlarında bulunan bir Tesla Çarpışma Merkezi'ndeki araçların ateşe verildiği, itfaiyenin merkezdeki yangını söndürdüğü belirtildi.

YETKİLİLER 'HEDEFLİ SALDIRI' DEDİ

Yetkililerin "hedefli saldırı" olarak tanımladığı olayda, çıkan yangın nedeniyle çarpışma merkezinin bulunduğu sokağın trafiğe kapatıldığı ve delillerin toplanmaya devam edildiği belirtildi.

Şerif Yardımcısı Dori Koren, yaptığı basın açıklamasında, polis merkezini arayan ihbarcılardan birinin "silah sesleri duyduğunu ve siyah giysili bir kişinin arabaları ateşe verdiğini gördüğünü" söyledi.

"MOLOTOF KOKTEYLLERİ İLE SALDIRDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR"

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını söyleyen Koren, "Ancak polis, tamamen siyah giysili bir kişinin servis merkezine molotof kokteylleri ve bir silahla saldırdığına inanıyor. Ayrıca bir adet yanmamış molotofkokteyli de ele geçirildi." dedi.

Koren, en az 5 Tesla aracının ateşe verildiği, arabalara 3 el ateş edildiği ve saldırganın araçların ön kapılarına sprey boyayla "diren" yazdığı bilgilerini paylaştı.

ÇOK SAYIDA TESLA ARACI TAHRİP EDİLDİ

ABD medyasına göre son haftalarda ülke çapında, şirketin CEO'su Elon Musk'ın Başkan Donald Trump ile çalışmasına tepki olarak, çok sayıda Tesla aracı, bayisi ve şarj istasyonu tahrip edildi.

Trump geçen hafta, firmaya desteğini göstermek amacıyla, Beyaz Saray'ın girişine park edilen bir Tesla aracının önünde Musk ile fotoğraf çektirmişti.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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