ABD'de yolcu uçağında iki ceset bulundu

AMERİKAN hava yolu şirketi JetBlue'ya ait yolcu uçağının tekerlek yuvasında iki ceset bulundu.

New York'tan, Florida'ya gelen JetBlue uçağı Fort Lauderdale Havaalanı'na indikten sonra görevliler, bakım incelemesi yaparken tekerlek yuvasında iki ceset buldu. Hayatını kaybedenlerin 58 yaşındaki Mirko Marweg ve 37 yaşındaki Luis Aldarondo Jr. olduğu tespit edildi.