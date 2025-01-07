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ABD'de yolcu uçağında iki ceset bulundu

ABD'de yolcu uçağında iki ceset bulundu
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Amerikan hava yolu şirketi JetBlue'ya ait bir yolcu uçağının tekerlek yuvasında iki ceset bulundu. New York'tan Florida'ya giden uçak, Fort Lauderdale Havaalanı'na indi. Bakım incelemesi sırasında görevliler tarafından tekerlek yuvasında iki ceset keşfedildi. Hayatını kaybedenlerin 58 yaşındaki Mirko Marweg ve 37 yaşındaki Luis Aldarondo Jr. olduğu belirlendi.

AMERİKAN hava yolu şirketi JetBlue'ya ait yolcu uçağının tekerlek yuvasında iki ceset bulundu.

New York'tan, Florida'ya gelen JetBlue uçağı Fort Lauderdale Havaalanı'na indikten sonra görevliler, bakım incelemesi yaparken tekerlek yuvasında iki ceset buldu. Hayatını kaybedenlerin 58 yaşındaki Mirko Marweg ve 37 yaşındaki Luis Aldarondo Jr. olduğu tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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