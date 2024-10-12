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ABD'de şok cinayet: Annesini öldürüp parçaladı sonra da pişirdi

ABD'de şok cinayet: Annesini öldürüp parçaladı sonra da pişirdi
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ABD'de bir kadın, evinde öldürülüp bedeni parçalanmış olarak bulundu. Kadının 32 yaşındaki kızı olayla ilgili tutuklanırken, evdeki tencere içinde, fırında pişirilmiş ceset parçalarını fark eden polisler gözlerine inanamadı.

ABD'nin Kentucky eyaletinde geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen cinayet, ülkede bomba etkisi yarattı. 9 Ekim günü Kentucky Eyalet Polisi, bir ceset bulunduğuna dair ihbar aldı.

ABC'nin haberine göre polis, olayla ilgili maktulün 32 yaşındaki kızı Torilena May Fields'a ulaşmaya çalıştı ancak sonuç alamadı. Trudy'nin cansız bedenini bulan ev çalışanı, Torilena'nın önceki akşam evde olduğunu ve kendilerine "büyü yaptığını", ayrıca çok agresif davrandığını söyledi. 12 saat boyunca evde saklandığı fark edilen Torilena için arama kararı çıkartan polis, kadını nihayet evden çıkarabildiğinde her yerinin kanlar içinde olduğu görüldü.

TENCERE İÇİNDE CESET PARÇALARI

Evde kanlar içinde bir yatak ve onun için de cesedin bazı parçaları olduğu anlaşıldı. Katlanmış vaziyette bulunan yatağın içinde çok sayıda beden parçası ve organ bulunduğu polis tutanaklarına geçti. Ancak olay yerini inceleyen polisler asıl şoku mutfağa girdiklerinde yaşadı. Mahkeme kayıtlarına göre polis, tencerenin içinde de ceset parçaları buldu. Üstelik hala sıcak olan tencerenin içindeki parçaların fırında pişirilmiş olduğu belirlendi.

"Cinayet", "cesedi istismar" ve "adaleti geciktirme" ile suçlanan Torilena May Fields tutuklandı. Henüz bir avukatı olmayan zanlı, önümüzdeki hafta içinde yargılanmaya başlayacak.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Kentucky Cinayet 3-sayfa Dünya Polis Suç

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Yorumlar (2)

Timur Akbaba:

Hep AkP nin yüzünden ABD ülkesinide mahvetti. Bu Akp gitmeden abd düzelmez.

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