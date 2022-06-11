ABD'de silahlı saldırılar protesto edildi - Haberler

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ABD'de silahlı saldırılar protesto edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- ABD'de silahlı saldırılar protesto edildi ABD'nin başkenti Washignton'da ülkede yaşanan silahlı saldırılar protesto edildi.

- ABD'de silahlı saldırılar protesto edildi

WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washignton'da ülkede yaşanan silahlı saldırılar protesto edildi.

ABD'nin başkenti Washington'da yüzlerce kişi ülkede yaşanan silahlı saldırıları protesto etmek için Washington Anıtı önünde toplandı. Florida'da 2018 yılında bir lisede yaşanan katliamdan sağ kurtulan öğrenciler tarafından kurulan March for Our Lives adlı grup tarafından düzenlenen protestoda, göstericiler silahlı saldırıların önüne geçmek için gerekli yasaların getirilmesi çağrısında bulunarak, ellerinde "Bir sonraki ben miyim?", "Çocuklar, silahlardan daha değerlidir", "Ateş etmeyi bırak" yazılı pankartlar taşıdı.

Kongre'yi serbest silah kullanımını yasaklamaya ve silah kontrol önlemlerini uygulamaya çağıran ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada protestoları desteklediğini söyleyerek, "Bugün, ülkenin dört bir yanındaki gençler, Kongre'yi ABD'lilerin ve silah sahiplerinin çoğunluğu tarafından desteklenen sağduyulu silah güvenliği yasasını geçirmeye çağırmak için March For Our Lives ile bir kez daha yürüyor. Kongreye çağrımı tekrarlayarak onlara katılıyorum" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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