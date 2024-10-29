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ABD'de Seçim Sandıkları Kundaklandı: Yüzlerce Oy Pusulası Yandı

ABD'de Seçim Sandıkları Kundaklandı: Yüzlerce Oy Pusulası Yandı
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Washington ve Oregon eyaletlerinde seçim sandıklarına yapılan kundaklama sonucu yüzlerce oy pusulası yanarken, polis olaya karışan 'şüpheli bir araç' tespit ettiklerini açıkladı.

ABD'nin Washington ve Oregon eyaletlerinde seçim sandıklarının kundaklanması sonucu yüzlerce oy pusulası yandı.

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçiminde erken oy verme işlemleri devam ediyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, Washington ve Oregon eyaletlerinde sandıklara konulan yangın çıkarıcı cihazların patlatılması sonucu yüzlerce oy pusulasının yandığı belirtildi.

Pazartesi günü Oregon'a bağlı Portland kentinde 2 sandığın ve Washington'a bağlı Vancouver kentinde bir sandığın kundaklandığı kaydedilen açıklamada, Portland'daki sandıktaki alevlerin sandık içindeki bir yangın söndürme sistemi ve yakındaki bir güvenlik görevlisinin müdahalesi sayesinde hızla söndürüldüğü belirtildi. Portland'da olay yerinden ayrılan "şüpheli bir araç" tespit edildiği ifade edilirken, sandıklarda bulunan cihazlardan elde edilen kanıtların yangınların bağlantılı olduğunu gösterdiği kaydedildi. Portland'daki olayda yalnızca 3 oy pusulasının yandığı, ancak Vancouver'daki bir sandıkta yüzlerce oy pusulasının yandığı bildirildi.

Portland yardımcı polis şefi Amanda McMillan yaptığı açıklamada, "Bu eylemlerin arkasında kimin olduğunu bilmiyoruz. Bu tür eylemlerin hedefli ve kasıtlı olduğunu biliyoruz. Bu kasıtlı eylemin seçim sürecini etkilemesinden endişe duyuyoruz" dedi.

Öte yandan, 8 Ekim'de Vancouver'da benzer bir olay yaşanmış, ancak oy pusulaları zarar görmemişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

washington Politika 3-sayfa Oregon Polis

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