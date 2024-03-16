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ABD'de korkunç cinayet: Üvey annesi, kız kardeşi ve eşini öldürdü

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Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişi, üvey annesi, 13 yaşındaki kız kardeşi ve iki çocuğunun annesini öldürdü. Cinayetlerin ardından bir arabayı kaçırarak New Jersey'deki evine gelen Gordon, rehinelerle birlikte evde barikat kurdu.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. 26 yaşındaki Andre Gordon isimli saldırganın, Levittown bölgesinde iki kişiyi ve kaçarken bir kişiyi daha öldürdüğü belirtildi. Cinayetlerin ardından bir arabayı kaçırarak New Jersey'deki evine gelen Gordon'ın, öldürdüğü kişilerin üvey annesi, 13 yaşındaki kız kardeşi ve iki çocuğunun annesinin olduğu ifade edildi.

ABD'de korkunç cinayet: Üvey Annesi, kız kardeşi ve eşini öldürdü

REHİNELERLE EVE GİREREK BARİKAT KURDU

Polis raporlarına göre saldırgan, rehinelerle birlikte Trenton, New Jersey'deki evde barikat kurdu, bölge sakinleri olay yerinden tahliye edildi. Yetkililer, saldırıların "AR-15 tarzı saldırı tüfeği" ile gerçekleştirildiğini söyledi.

ABD'de korkunç cinayet: Üvey Annesi, kız kardeşi ve eşini öldürdü

SÜRÜCÜYÜ KAÇIRDIĞINDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Bucks County bölge savcısına göre , saldırılar Falls Township'te iki farklı evde gerçekleşti ve kurbanlar Gordon'un üvey annesi, 13 yaşındaki kız kardeşi ve iki çocuğunun annesiydi. Polis, Gordon'un eyalet sınırını geçmeden ve New Jersey'deki evine barikat kurmadan önce Pensilvanya'da bir sürücüyü kaçırdığından da şüphelenildiğini söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri New Jersey Suç Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Snn Aksu:

Amerika hiç bir zaman huzur bulmaz inşallah

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