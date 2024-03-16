ABD'de korkunç cinayet: Üvey annesi, kız kardeşi ve eşini öldürdü

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. 26 yaşındaki Andre Gordon isimli saldırganın, Levittown bölgesinde iki kişiyi ve kaçarken bir kişiyi daha öldürdüğü belirtildi. Cinayetlerin ardından bir arabayı kaçırarak New Jersey'deki evine gelen Gordon'ın, öldürdüğü kişilerin üvey annesi, 13 yaşındaki kız kardeşi ve iki çocuğunun annesinin olduğu ifade edildi.

REHİNELERLE EVE GİREREK BARİKAT KURDU

Polis raporlarına göre saldırgan, rehinelerle birlikte Trenton, New Jersey'deki evde barikat kurdu, bölge sakinleri olay yerinden tahliye edildi. Yetkililer, saldırıların "AR-15 tarzı saldırı tüfeği" ile gerçekleştirildiğini söyledi.

SÜRÜCÜYÜ KAÇIRDIĞINDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Bucks County bölge savcısına göre , saldırılar Falls Township'te iki farklı evde gerçekleşti ve kurbanlar Gordon'un üvey annesi, 13 yaşındaki kız kardeşi ve iki çocuğunun annesiydi. Polis, Gordon'un eyalet sınırını geçmeden ve New Jersey'deki evine barikat kurmadan önce Pensilvanya'da bir sürücüyü kaçırdığından da şüphelenildiğini söyledi.