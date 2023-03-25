ABD'de hortum felaketi! 11 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Mississippi eyaletinde çıkan hortum nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan elektrik hatları ve ağaçlar devrilmesi sebebiyle binlerce kişi elektriksiz kalırken, çok sayıda evde hasar meydana geldi.

ABD'nin güneydoğusunda yer alan Mississippi eyaletinde çıkan hortum, faciaya yol açtı. Hortum nedeniyle elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, binlerce kişi elektriksiz kaldı. Çok sayıda evde ve binada hasar meydana geldi.

EN AZ 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölümlerin 8'i Sharkey County, 3'ü Humphreys County'de kayıtlara geçti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mississippi Valisi Tate Reeves sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalara devam ettiğini aktardı.