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ABD'de Filistin'e destek gösterilerinde 282 öğrenci gözaltına alındı

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New York Polis Departmanı (NYPD), Columbia Üniversitesi ve City College of New York'ta düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde 282 öğrencinin gözaltına alındığını açıkladı.

New York Polis Departmanı (NYPD), Columbia Üniversitesi ve City College of New York'ta düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde 282 öğrencinin gözaltına alındığını açıkladı.

ABD'de üniversitelerde Filistin destek gösterileri devam ediyor. New York Polis Departmanı (NYPD), Columbia Üniversitesi ve City College of New York'ta düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde 282 öğrencinin gözaltına alındığını açıkladı.

NYPD Devriye Şefi John Chell, gözaltına alınanların 173'ünün City College of New York'tan, 109'unun Columbia Üniversitesi'nden olduğunu ifade etti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

New York Polis Departmanı New York Filistin Gözaltı 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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