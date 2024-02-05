ABD'de evli kadın, kavga ettiği kocasına kızıp gittiği otelde 15 yaşında olan iki çocukla cinsel ilişkiye girdi

Amerika Birleşik Devletleri Colorado'da yaşayan 38 yaşındaki Allison Leigh Schardin, isimli evli kadın kocası ile kavga ettikten sonra gittiği otelde 15 yaşındaki iki çocukla ilişkiye girdiği için tutuklandı.

Evli ve çocuk sahibi olanAllison, kocası ile tartıştıktan sonra evden yatılıp bir otele gitti. O sırada otelde kalan erkek hokey takımından 15 yaşındaki iki gençle karşılaştı.

Tanıştığı gençlerde önce evliliği hakkında sohbet etti. Samimi olduğu gençleri odasına götürüp jakuzide cinsel ilişkiye girdi.

Allison, daha sonra gençlerin hokey maçlarını izlemeye gitti ve bir kaç kez daha ilişkiye girdi.

Bu hafta mahkemeye çıkacak olanAllison'nun kocası, kendisinden boşanmak için boşanma davası açtı.

Allison, iki çocukla ilişkiye girdikten sonra yaşları 12 ve 1 olan iki çocuğu ile Facebook'ta paylaşım yaptı