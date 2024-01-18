ABD'de bir hastanenin güvenlik görevlisi, 79 yaşındaki kadının cesedi ile ilişkiye girerken yakalandı

ABD'de morgda 79 yaşındaki kadının cesediyle cinsel ilişkiye giren güvenlik görevlisi tutuklandı.

YAŞLI KADININ CESEDİYLE İLİŞKİYE GİRERKEN YAKALANDI

ABD'nin Arizona eyaletinde skandal bir olay meydana geldi. Bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan 46 yaşındaki Randall Bird, geçen Ekim ayında hastanenin morgunda 79 yaşındaki bir kadının cesedi ile cinsel ilişkiye girerken başka bir hastanın yakını tarafından yakalandı.

TUTUKLANDI

Görgü tanığının polise haber vermesi üzerine çalıştığı hastaneden kovulan ve hakkında soruşturma açılan Bird, geçen hafta tutuklandı. Polis, yaptığı incelemede, ismi açıklanmayan yaşlı kadının cesedinin üzerinde Bird'ün DNA'sını tespit etti.

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Bird, ifadesinde psikolojik rahatsızlıklarının olduğunu ve olay anında muhtemelen bir kriz geçirdiği için hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Bird'ün tutuklanmasının ardından hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir kişinin iddia edilen eylemleri nedeniyle üzüntü ve dehşet içindeyiz. Söz konusu kişinin hastanemizle ilişkisi kesilmiş olup soruşturma boyunca polisle işbirliği içinde olacağız."