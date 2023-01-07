Ülke bu olayı konuşuyor! 6 yaşındaki çocuk okulda öğretmenini silahla vurdu, üstelik kaza falan değil

ABD'de bir ilkokulda 6 yaşındaki bir çocuk, öğretmenini silahla vurdu. 30'lu yaşlardaki kadının durumunun kritik olduğu belirtilirken, polisten yapılan açıklamada olayın 'kazara' yaşanmadığı ve yaşanan bir tartışma sonucu gerçekleştirildiğini ifade edildi. Öğretmenini vuran çocuk, polis tarafından gözaltına alındı.

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Newport News kentindeki Richneck İlkokulundan silah sesi yükseldi. Altı yaşındaki bir çocuk, öğretmenine tabancayla ateş etti. Okula polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yerel medyada yer alan haberlerde, vurulan öğretmenin 30'lu yaşlarda bir kadın olduğu kaydedildi.

ÖĞRETMENİN DURUMU KRİTİK, ÇOCUK GÖZALTINDA

Hastaneye kaldırılan öğretmenin sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken, öğretmenini vuran çocuk ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis Steve Drew, çocuğun tabancayı nasıl elde ettiğinin henüz bilinmediğini ifade etti. Belediye Başkanı Phillip Jones ise yaptığı açıklamada, olayın "Newport News için kara bir gün" olduğunu söyledi.

TARTIŞMA SONUCU ATEŞ ETTİ

Okulun Pazartesi günü kapalı olacağı, öğrencilere ve velilere psikolojik destek verileceği duyuruldu. CNN'e göre, Polis Şefi Steve Drew, düzenlediği basın toplantısında, öğrencinin öğretmenini "kazara" vurmadığını; yaşadığı tartışma sırasında ona ateş ettiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.