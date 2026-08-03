Kozan'da modifiyeli araçlara büyük ceza: 16 sürücüye 187 bin lira

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde trafikte çevreyi rahatsız eden modifiyeli araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde egzoz, yüksek sesle müzik yayını ve saygısız araç kullanımı yapan 16 sürücüye toplam 187 bin 719 lira idari para cezası uygulanırken, modifiyeli 2 araca da işlem yapıldı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında "Kozan'a Güven Uygulamaları" kapsamında ilçe genelinde 75 farklı noktada 395 polisin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde özellikle vatandaşlardan yoğun şikayet alan abartı egzozlu, yüksek sesle müzik yayını yapan ve kamu düzenini bozacak şekilde kullanılan araçlar mercek altına alındı. Yapılan kontrollerde 16 araca toplam 187 bin 719 lira idari para cezası uygulanırken, mevzuata aykırı modifiye edildiği belirlenen 2 araç hakkında da işlem yapıldı. Trafik ekipleri ayrıca çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 65 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uyguladı. Denetimlerde 28 otomobil ile 11 motosiklet de trafikten men edildi.

Polis ekiplerinin bir haftalık çalışmalarında ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 6 fişek ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı