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97 yaşındaki pedofile cezaevinde korkunç saldırı

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İngiltere'nin en yaşlı mahkumu olarak bilinen 97 yaşındaki Sidney Cooke, iki ayrı olayın merkezinde yer aldı. Cooke, ilk olarak başka bir mahkuma saldırmakla suçlandı ancak yetersiz kanıt nedeniyle herhangi bir işlem yapılmadı. Kısa bir süre sonra, Cooke'a, muhtemelen ilk olayla bağlantılı olarak, bir mahkum tarafından şiddetli bir saldırı gerçekleştirildi.

97 yaşındaki Sidney Cooke, İngiltere'nin en yaşlı mahkumu olarak iki ayrı olayın odak noktasında bulunuyor. Çocuk cinayetleriyle bağlantılı olan bu ünlü pedofil, önce başka bir mahkuma saldırmakla suçlandı, ardından kendisi şiddetli bir saldırıya uğradı.

Cezaevi yetkilileri, Cooke'un bir mahkuma tehditler savurarak üzerine bir madde fırlattığı iddiasını araştırmak için polis çağırdı. Sorgulanan Cooke suçlamaları reddetti ve yetersiz kanıt nedeniyle olayla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı.

Bu olaydan kısa süre sonra, muhtemelen ilk anlaşmazlıkla bağlantılı olarak Cooke'a saldırıldı. Kameraya yansıyan görüntülerde bir mahkumun metal içecek şişesiyle Cooke'u bilincini kaybedene kadar dövdüğü, yere düştükten sonra da yüzüne defalarca vurduğu görülüyor. Cooke, başka bir mahkumun araya girmesi ve cezaevi görevlilerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Cooke'un korkunç geçmişi, 1985'te 14 yaşındaki Jason Swift'in öldürülmesine karışmasıyla başladı. Daha sonra "Kirli Düzine" olarak bilinen pedofil çetesiyle bağlantılı olduğu ve 20'ye kadar çocuk cinayetine karışmış olabileceği belirtildi. 1989'da hapse giren Cooke, 1999'dan beri çocuk istismarı suçlarından iki müebbet hapis cezası çekiyor.

Bu yıl içinde 12. kez şartlı tahliye değerlendirmesine alınacak olan Cooke, en son 2023'te "kamuya çok yüksek düzeyde risk" oluşturduğu gerekçesiyle tahliye edilmemişti.

Şartlı Tahliye Kurulu, kararlarını "sadece mahkumun topluma oluşturabileceği risk" üzerine verdiklerini açıkladı.

97 yaşındaki pedofile cezaevinde korkunç saldırı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBlackened:

97 yaşında o şekilde yere düşüp bir de o darbelerle hayatta kalıyorsa adamda kaput saglammis

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Dünyanın her ülkelsinde adli olaylar oluyor. Kendi ülkemizde olunca milletimize hakaret etmeyin. kendi ülkenizi kötülemeyin.

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