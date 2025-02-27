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Burası cezaevinden farksız! 9 yıl kaçtı, çukurda saklanırken yakaladı

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17 suç kaydı bulunan ve farklı isimler kullanarak 9 yıl kaçan şüpheli Sakarya'nın Karasu ilçesinde akrabalarının çadırında kazdığı çukurun içinde saklanırken jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen ve 52 yıl 9 ay hapisle cezalandırılan şahıs, cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 52 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır aranan firari hükümlü G.D., saklanmak için kazdığı çukurda yakalandı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 yıldır firari olan, 16'sı 'Kamu kurum ve kuruluşlardan hırsızlık', 1'i 'Basit yaralama' suçlarından aranan G.D.'nin 10 Şubat'ta Ankara'dan otostopla Bolu'ya, oradan yürüyerek Sakarya'nın Karasu ilçesine gittiğini tespit etti.

ÇUKURDA YAKALANDI

Ekipler, Karasu ilçesindeki Yalı Mahallesi yakınlarında olduğunu belirlediği, 52 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.D.'nin yakalanması için operasyon düzenledi. G.D., saklanmak için kazdığı çukurda yakalandı. G.D., jandarmadaki sorgusunun ardından tutuklandı.

9 yıldır aranan firari hükümlü saklandığı çukurda yakalandı

9 yıldır aranan firari hükümlü saklandığı çukurda yakalandı

Burası cezaevinden farksız! 9 yıl kaçtı, çukurda saklanırken yakaladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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