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9 Yıldır Aranan Baba ve Oğlu Sahte Kimlikle Yakalandı

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Manavgat ve Anamur JASAT timlerinin ortak çalışmasıyla Mersin'in Anamur ilçesinde aranan baba ve oğlu, sahte kimlikle Taşağıl Toptancı Hali'nde yakalandı. Şahısların Serik ve Taşağıl'da 3 farklı işyerinin sahibi oldukları belirlendi. Baba ve oğul, cezaevine teslim edildi.

9 yıldır çok sayıda suçtan aranan baba ve oğlu sahte kimlikle yakalandı. Şahısların Serik ve Taşağıl toptancı hallerinde 3 farklı işletmenin sahibi oldukları öğrenildi.

Manavgat ve Anamur JASAT timlerinin ortak çalışması ile Mersin'in Anamur ilçesinde aralarında kasten yaralamak suretiyle ölüme neden olmak başta olmak üzere çok sayıda suçtan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 yaşındaki Abdullah G. ile 17 yıl hapis cezası bulunan oğlu Mustafa G. Manavgat'ın Taşağıl Toptancı Hali'nde sahte kimlikle yakalandı. Taşağıl Jandarma Karakolu ekipleri tarafından yakalanan ve Serik'te ikamet ettikleri belirlenen baba-oğlun Serik ve Taşağıl'da 3 farklı işyeri sahibi oldukları öğrenildi.

Baba-oğul cezaevine teslim edildi

İşledikleri suçlar nedeniyle toplam 52 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve 9 yıldır aranan baba-oğulun sahte kimlikle Serik'te ikamet ettikleri ve Serik Toptancı Hali'nde 2, Taşağıl Toptancı Hali'nde ise bir adet olmak üzere toplam 3 farklı işyerinin sahibi oldukları belirtildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakoluna getirilen Abdullah G. ve oğlu Mustafa G. buradaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Manavgat Ilıca Cezaevine teslim edildiler. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Taşağıl Mersin Anamur JASAT Baba Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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