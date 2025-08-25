9 yaşındaki öz kızına ve çocuklara tacizde bulunduğunu itiraf eden şahıs böyle yakalandı

9 yaşındaki öz kızına ve çocuklara taciz ettiğini itiraf eden ve kutsal kitabımıza hakaret eden şahıs böyle Ankara'da yakalanırken, şahsın yakalandığı anların görüntüsünü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Kutsal kitabımıza hakaret eden bir şahsa ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Videodaki şahıs ayrıca 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu da itiraf etti.

KISKIVRAK YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu şahsın Ankara'da yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır.

Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara'da yakalanmıştır. Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

O ANLAR KAMERALARDA

Öte yandan Bakan Yerlikaya, şahsın yakalandığı anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.