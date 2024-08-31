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9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü

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Amerika'nın New York şehrinde 64 yaşındaki Wayne Noel, Queens'teki bir markette 9 yaşında bir kızı kaçırdı. Büyükannesinden kısa süre ayrı kalan kızı zorla arabasına bindiren Noel, iki kez cinsel saldırıda bulundu. Polis tarafından aranan Noel, yakalanmaya çalışılırken kaza geçirdi ve öldü. Noel'in daha önce de benzer suçlardan sabıkası olduğu belirtildi.

Amerika'nın New York şehrinde 64 yaşındaki Wayne Noel adlı bir adam, 9 yaşında bir kız çocuğunu kaçırıp taciz ettikten sonra, polisin kendisini yakalamaya çalıştığıkaza yaparak hayatını kaybetti.

Perşembe akşamı saat 19:20 civarında, Queens semtinde bir markette alışveriş yapan küçük kız, tuvalet molası veren büyükannesinden kısa süreliğine ayrı düştü. Noel, bu anı fırsat bilerek kıza yaklaştı ve onu zorla arabasına bindirdi.

Polis, Noel'in kızı kaçırdıktan sonra iki kez cinsel saldırıda bulunduğunu tespit etti. İlki arabada gerçekleşti, ikincisi ise suçlu tekrar markete döndüğünde. Noel daha sonra kızı sokağa bırakıp kaçtı.

Bu korkunç olay üzerine New York polisi tüm imkanlarını seferber etti. Marketin güvenlik kamerası görüntülerinden Noel'i teşhis eden polis, 18 saat süren yoğun bir arama başlattı. Emniyet yetkilileri, Noel'i "kötülüğün vücut bulmuş hali" olarak nitelendirdi.

Cuma günü Noel'in arabası tespit edildi. Polis onu durdurmaya çalıştı ancak Noel kaçmaya devam etti. Kovalamaca sırasında kırmızı ışıkta geçen Noel, başka bir araca çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Noel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis kayıtlarına göre Noel'in daha önce de benzer suçlardan sabıkası vardı. En son 2022'de bir kadını kaçırmaya teşebbüs etmiş, ancak kadın kurtulmayı başarmıştı.

9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü

9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü

9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri New York New York 3-sayfa Dünya Noel Suç 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

Hasan Ağa:

Bir de bu haberleri niye veriyorsunuz kardeşim milletin aklına nehir yerleştirmeye çalışıyorsunuz normalleştirmeye çalışıyorsunuz

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3
yanıtYanıtla
3.DünyaSavaşı:

hangi din den bu adam hangi ortadoğu ülkesi?

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