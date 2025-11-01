Haberler

9 Yaşındaki Aslıhan Karakurt'tan Filistin'e Destek: 'Filistin'e Dönmek İsteyen Kız' Kitabı

9 Yaşındaki Aslıhan Karakurt'tan Filistin'e Destek: 'Filistin'e Dönmek İsteyen Kız' Kitabı
Güncelleme:
Bursa İnegöl'de yaşayan 9 yaşındaki öğrenci Aslıhan Karakurt, Filistin'de yaşanan zulümden etkilenen bir kızın hikayesini yazdı. 'Filistin'e Dönmek İsteyen Kız' adlı kitabı 10 günde tamamlayan Karakurt, elde edilecek geliri Filistinli çocuklara bağışlayacağını açıkladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki öğrenci, Filistin'de yaşanan zulümden etkilenen bir kızın hikayesini kaleme alarak " Filistin'e Dönmek İsteyen Kız" adlı kitap yazdı. Minik yazarın gönüllere dokunan 24 sayfadan oluşan çalışması gönüllere dokundu.

Vehbi Koç İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Aslıhan Karakurt (9), " Filistin'e Dönmek İsteyen Kız" adlı kitabını 10 günde yazdı. İsrail'in saldırılarından kaçmak zorunda kalan bir Filistinli çocuğun yaşamını konu alan 24 sayfalık kitap, fuarda büyük ilgi gördü.

Karakurt, kitabın 200 adet bastırıldığını ve satıştan elde edilen tüm geliri Filistinli çocuklara göndereceğini belirtti.

Küçük yazar, fuarda kitaplarını okurlarla buluştururken yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ben bu kitabı Filistin için yazdım ve topladığım parayı Filistin'e göndereceğim. Bu benim ikinci kitabım. Hikayemde, savaş nedeniyle başka bir yere taşınmak zorunda kalan bir çocuğun, okulda Filistin'i anlatmasını konu aldım. Kitabımı fuarda satışa sunuyorum. Herkesi bekliyorum."

Henüz ilkokul öğrencisi olmasına rağmen ikinci kitabını yazan Aslıhan Karakurt, hem yaşıtlarına hem de yetişkinlere örnek oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
