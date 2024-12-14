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9 gündür kayıp olarak aranıyordu bulunduğunda kulağının yarısı yoktu

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Sultangazi'de 9 gün önce yürüyüş yapmak için evinden çıkan Hayati Çakır'ın cansız bedeni boş bir arazide bulundu. Durumu ihbar eden bir vatandaş, "Önüme bir ceset çıktı. Gördükten sonra hemen polisleri aradım. Kulağının yarısı yoktu" dedi.

Sultangazi'de 9 gündür kayıp olan Hayati Çakır'ın cansız bedeni boş arazide bulundu. Çakır'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"DARP İZİNE RASTLANMADI"

Olay saat 16.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı mevkiinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten çıkıp evine giden Ertan Cevizli, yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, cesedin 5 Aralık Perşembe gününden beri kayıp olan Hayati Çakır'a ait olduğunu tespit edildi. Çakır'ın yakınları da olay yerine gelerek cesedi teşhis etti. Çakır'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çakır'ın bedeninde herhangi bir darp izine rastlanmazken polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar devam ediyor.

"KULAĞININ YARISI YOKTU"

Cesedi görerek durumu ihbar eden Ertan Cevizli, "Arabadan indim, Boş araziden yukarı doğru çıkıyordum. Önüme bir ceset çıktı. Gördükten sonra hemen polisleri aradım. Morarmış, günlerdir oradaymış. Kulağının yarısı yoktu, sanki böyle hayvanlar yemiş, fareler kemirmiş. Yani kesik değildi kulağı. Çürümeye başlamış ceset zaten" dedi.

9 gündür kayıp olarak aranıyordu bulunduğunda kulağının yarısı yoktu

9 gündür kayıp olarak aranıyordu bulunduğunda kulağının yarısı yoktu

9 gündür kayıp olarak aranıyordu bulunduğunda kulağının yarısı yoktu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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