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89 yaşında 2 komşusunu öldürdü, katliamın nedeni "büyü" çıktı

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Uşak'ta 89 yaşındaki bir adam, önceki gün iki komşusunu av tüfeğiyle katletti. Görgü şahitlerinin komşular arasında bir husumetin olmadığını ve saldırıya bir anlam veremediklerini söyledikleri olayın nedeni ortaya çıktı. İfadesinde komşularının kendisine büyü yaptırdığını, bu nedenle kimsenin artık kendisine saygı duymadığını söylediği öğrenilen yaşlı adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Yazıtepe köyünde yaşayan Mehmet I. (89) 10 Mart Pazartesi günü, evinin önünde park halindeki otomobile eşya koyan komşuları Mustafa Y. (56) ve yanındaki Sait G'ye (71) av tüfeğiyle ateş etti. Mehmet I. daha sonra tüfek sesini duyup evden çıkan Mustafa Y'nin eşi Fatma Y'yi de (61) silahla vurdu. Fatma Y. ile Sait G. saldırıda hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa Y. ise hastanede tedavi altına alındı. Görgü şahitleri, komşular arasında herhangi bir husumet veya kavganın olmadığını, Mehmet I'nın neden silahla saldırdığına anlam veremediklerini ifade etti.

İFADESİ ALINIRKEN FENALAŞTI

Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet I. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 89 yaşındaki adam, savcılık ifadesi sırasında yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı fenalaştı. Mehmet I, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Hastaneden taburcu edilmesinin ardından tekrar adliyeye götürülen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BÜYÜ" KATLİAMI

Zanlının ifadesinde, köydeki komşularının kendisine büyü yaptırdığını, bu yüzden kimsenin artık kendisine saygı duymadığını söylediği öğrenildi.

89 yaşında 2 komşusunu öldürdü, katliamın nedeni
Kaynak: AA / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

Bu yaşlılar başa bela yaa , ya bizde yaşlanacaz ama Allah bize akıl fikir versin hepimize versin .. sen saygıyı hak etmemişsin demek değişik. ayrıca yaşlı hürmet edilir saygı gösterilir ama adam olan yapılır..

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

bunamış

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

ruhsal sağlı olmayanlar çoğaldı herkese silah tüfek verilmemeli

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