85 yaşındaki hasta hava ambulansıyla sevk edildi
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Malatya’nın Darende ilçesinde iç kanama geçiren 85 yaşındaki hasta, hava ambulansıyla Malatya’ya sevk edildi.
Malatya'nın Darende ilçesinde iç kanama geçiren 85 yaşındaki hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören T.D. (85), iç kanama nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için hava ambulansıyla Malatya'ya gönderildi.
Hastanede tedavi altına alınan hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı