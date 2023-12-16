84 yaşındaki kadın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı

Bilecik'te evine giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 84 yaşındaki Sümbül Kıroğlu hastanelik oldu.

Gölpazarı ilçesinde Sümbül Kıroğlu isimli yaşlı kadın, İstiklal Mahallesi İmya Sokak'ta evine giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan kadın komşularının yardımı ile Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kıroğlu, yoğun bakıma alındı. İki gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal servise alınan yaşlı kadın psikolojik destek de almaya başladı. Sol dirseğinde düşmeden kaynaklı, vücudunun birkaç yerinde ise köpeğin diş izine benzer büyük bir ezilme ve çizikler olduğu öğrenildi.

"Normalde köpeklerden korunmak için baston alıyordu, o gün unutmuş"

Hastanede kuduz aşısı da yapılan yaşlı kadının oğlu İsmet Kıroğlu, "Benim annem 84 yaşında ama şu ana kadar hem kendi işini kendi görüyor hem de bize de bakıyordu. Hiçbir rahatsızlığı yoktu, o gün bakkala ekmek almaya gitmiş. Normalde köpeklerden korunmak için baston alıyordu, o gün unutmuş. Dönüşte sokakta gezen başıboş köpeklerin saldırısına uğruyor. Ben hayvanların sokakta başıboş gezmelerinden rahatsız oluyorum ve barınaklarda sağlıklı bir şekilde bakılmalarını destekliyorum. Annemin bu olayında sorumlu olanlardan şikayetçiyim" dedi. - BİLECİK