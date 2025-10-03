83 Yaşındaki Alzaymır Hastası Ramazan Batur 17 Gündür Kayıp

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki alzaymır hastası Ramazan Batur'dan 17 gündür haber alınamıyor. Yaşlı adamdan henüz bir iz bulunamazken ailesi gören ya da bilenlerden yardım istiyor.

İlçeye bağlı Karabağ köyünde yaşayan alzaymır hastası Ramazan Batur, 17 Eylül saat 15.00 sıralarında evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Batur'un kaybolmasının ardından ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İz takip köpeği, insansız termal hava aracı ve çeşitli teknik ekipmanlarla yapılan arama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Ailesi, kaybolmasının üzerinden 17 gün geçmesine rağmen henüz bir iz bulunamadığını belirterek, gören ya da bilenlerden yardım istiyor.

Kayıp Ramazan Batur'un oğlu Resul Batur, "Babam Ramazan Batur 17 Eylül'den beri kayıp. Günlerdir AFAD, jandarma ve çeşitli ekipler tarafından aranıyor. Maalesef hiçbir sonuç alınamadı. Babamı gören, duyan hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Lütfen yardımcı olun. Perişan haldeyiz" dedi.

Kızı Nurcan Batur da kaybolduğu gün ve babasının sağlık durumu hakkında bilgi vererek, yardım talep etti. Batur, "17 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'ten sonra babam evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alamadık. 83 yaşında, alzaymır hastası, kulakları çok az işitiyor ve bastonla yürüyebiliyor. Kaybolduğu gün üzerinde gömlek, pantolon, takke ve baston vardı. Fotoğraflarda ne giydiği açıkça görülüyor. Tüm arama kurtarma çalışmalarına rağmen hiçbir iz bulamadık" diye konuştu.

Nurcan Batur, köy halkından ve çevre yerleşimlerden yardım çağrısında bulunarak, "Köyde kimse görmediğini söylüyor. Gelen ihbarlar ya asılsız çıkıyor ya da bir sonuca ulaşamıyoruz. Arazi taramaları artık sonuç vermediği için, babamın bir araca binip uzaklaşmış olabileceğini düşünüyoruz. Bu köyden ya da başka bir köyden biri olabilir, yabancı biri de olabilir. Ama kimseyi suçlamıyoruz. Lütfen babamı gören, herhangi bir araca bindiğini gören, duyan biri varsa korkmadan bildirsin. Bu bir insanlık görevidir. Şu an tek isteğimiz babamıza kavuşmak" şeklinde konuştu. - SİİRT