81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı

81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı
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Edirne Lalapaşa'da 81 yaşındaki yaşlı adam, köy kahvesinde bakılan köpeği elindeki bastonuyla dakikalarca dövdü. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde 81 yaşındaki Fahrettin D., köy kahvesinde bakılan elindeki bastonuyla defalarca vurdu.

81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERİNCE DURDU

Köy kahvehanesinin kullanılmayan bölümünde dövülen köpeğin sesini duyan vatandaşların tepki göstermesi üzerine Fahrettin D., dakikalar sonra kahvehanenin kapısını açarak köpeği bıraktı.

81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Köpeğin sahibi olaydan sonra güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince korku dolu anları gördü. Fahrettin D.'nin köpeği dakikalarca bastonla dövdüğü güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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