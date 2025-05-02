81 yaşındaki adam köy kahvesinde bakılan köpeğe dehşeti yaşattı
Edirne Lalapaşa'da 81 yaşındaki yaşlı adam, köy kahvesinde bakılan köpeği elindeki bastonuyla dakikalarca dövdü. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde 81 yaşındaki Fahrettin D., köy kahvesinde bakılan elindeki bastonuyla defalarca vurdu.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERİNCE DURDU
Köy kahvehanesinin kullanılmayan bölümünde dövülen köpeğin sesini duyan vatandaşların tepki göstermesi üzerine Fahrettin D., dakikalar sonra kahvehanenin kapısını açarak köpeği bıraktı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Köpeğin sahibi olaydan sonra güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince korku dolu anları gördü. Fahrettin D.'nin köpeği dakikalarca bastonla dövdüğü güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa