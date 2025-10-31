Haberler

8 yakınını kaybeden avukat: Sıra Turizm Bakanlığı yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, davada kararın açıklanmasının ardından canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. Yargıtay Başkanı'nın röportajını kesen Gültekin "Zalimler için yaşasın cehennem. Sıra Turizm Bakanlığı yetkililerinde. Pazartesi düşüyorum peşlerine, beni izleyin" dedi.

Bolu'da, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 137 kişinin yaralandığı faciaya ilişkin davada karar açıklandı.

Aralarında otel sahibi ve belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 11 sanık, ölen 34 çocuk için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer ölen kişiler için de 44 kez müebbetle cezalandırıldı.

YARGITAY 9. DAİRE BAŞKANI: MÜTHİŞ BİR KARAR

Kartalkaya davasında kararın açıklanmasının ardından Yargıtay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay "Verilen karar Türk hukuk tarihinde emsal olabilecek müthiş bir karardır. Bugün heyet, Bolu'da hakimler olduğunu bütün Türkiye'ye kanıtladı" ifadelerini kullandı.

8 YAKININI KAYBEDEN AVUKAT: DÜŞÜYORUM PEŞLERİNE, BENİ İZLEYİN

Grand Kartal Otel'deki yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, açıklamasına devam eden Gençbay'ın sözünü keserek dikkat çeken bir ifade kullandı.

Bir anda kameraların önüne geçen Gültekin "Zalimler için yaşasın cehennem. Sıra Turizm Bakanlığı yetkililerinde. Pazartesi düşüyorum peşlerine, beni izleyin" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.