8 yakınını kaybeden avukat: Sıra Turizm Bakanlığı yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine

Bolu'da, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 137 kişinin yaralandığı faciaya ilişkin davada karar açıklandı.

Aralarında otel sahibi ve belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 11 sanık, ölen 34 çocuk için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer ölen kişiler için de 44 kez müebbetle cezalandırıldı.

YARGITAY 9. DAİRE BAŞKANI: MÜTHİŞ BİR KARAR

Kartalkaya davasında kararın açıklanmasının ardından Yargıtay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay "Verilen karar Türk hukuk tarihinde emsal olabilecek müthiş bir karardır. Bugün heyet, Bolu'da hakimler olduğunu bütün Türkiye'ye kanıtladı" ifadelerini kullandı.

8 YAKININI KAYBEDEN AVUKAT: DÜŞÜYORUM PEŞLERİNE, BENİ İZLEYİN

Grand Kartal Otel'deki yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, açıklamasına devam eden Gençbay'ın sözünü keserek dikkat çeken bir ifade kullandı.

Bir anda kameraların önüne geçen Gültekin "Zalimler için yaşasın cehennem. Sıra Turizm Bakanlığı yetkililerinde. Pazartesi düşüyorum peşlerine, beni izleyin" dedi.