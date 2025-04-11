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8 Aylık Hamile Kadın Eşinin Tabancasıyla Hayatını Kaybetti

8 Aylık Hamile Kadın Eşinin Tabancasıyla Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, 8 aylık hamile Beste Kızılay, eşi A.K. tarafından başından vurularak öldürüldü. Olay sonrası A.K. gözaltına alındı, inceleme sürüyor.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 22 yaşındaki 8 aylık hamile kadın, eşi tarafından başından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Hekimhan'ın Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.K. (25) isimli şahıs, tartıştığı 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay'a tabanca ile ateş açtı. Kafasından vurulan genç kadın, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hamile eşini öldüren A.K. gözaltına alınırken talihsiz kadının cenazesi ise adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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