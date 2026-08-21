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Hamile kadın eşinin silahından kurtulamadı.

Hamile kadın eşinin silahından kurtulamadı.
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Yalova'da 8 aylık hamile Sultan P.D., eşi Muhammed D. tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Acil sezaryenle bebeği dourtuldu ancak anne hayatını kaybetti. Şüpheli koca da kendini vurdu, yoğun bakımda.

Yalova'da 8 aylık hamile kadın, eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın, acil sezaryenle doğuma alınırken dünyaya gelen erkek bebek tedavisi için özel hastaneye sevk edildi. Anne ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşini vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş eden şüphelinin ise yoğun bakımda tedavisi görüldü.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Muhammed D. ile 8 aylık hamile eşi Sultan P.D. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed D., pompalı tüfekle eşine ateş etti. Ardından aynı silahla kendisine ateş ederek intihara teşebbüs etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bebek sezaryenle dünyaya getirildi

8 aylık hamile Sultan P.D., Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada acil sezaryen operasyonuna alınan kadının erkek bebeği dünyaya getirildi. Doğumun ardından erkek bebek, tedavisinin sürdürülmesi amacıyla kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.

Anne kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak ameliyata alınan Sultan P.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Eşini vurduktan sonra kendisine de ateş eden Muhammed D.'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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