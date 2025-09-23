78 kişinin can verdiği otel yangınında 4 kişi için daha tutuklama talebi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan, 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava sürüyor.

KARTALKAYA DAVASI DEVAM EDİYOR

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen davanın 2. duruşmasında, sanık ve müşteki avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından cumhuriyet savcısından görüşü soruldu. Cumhuriyet savcısı, taleplerinin dosya esasına katkı sağlamayacağından reddine karar verilmesini istedi.

"ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTIR"

Yangında yaşamını yitirenlerden Yiğit Gençbay'ın babası Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay duruşmaya verilen arada açıklamalarda bulundu. Yangınla ilgili tüm sorumluluğu olanların yargılanması gerektiğini vurgulayan Gençbay, şunları söyledi:

"İçeride de bütün sanık müdafilerinden müşteki avukatlarına hepsinin defaatle dile getirdiği; Danıştay 1. Dairesi'nde olan soruşturma izni vermeme kararına yapılan itiraz. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Artık Danıştay 1. Dairesinin bu soruşturma izni verme ya da vermeme kararlarıyla ilgili görüşmesini tamamlayıp yargının önünü açmasını bekliyoruz. Bunun yapılması durumunda artık yargılama eksik olmaktan çıkacak. Tam bir yargılama haline dönüşecek ve o takdirde verilecek karar da vicdanlarda yerini bulacaktır."

"BU ORGANİZE KÖTÜLÜĞÜ YAPANLAR ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMELİ"

Gençbay, bazı delillerin değerlendirilmemiş olması, bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verme ve iddianame sürecinin tamamlanmamış olması gibi eksiklikler olduğu gerekçesiyle mütalaanın erken hazırlandığını savunarak, "Bu organize kötülüğü yapanların, yapanlara yardım edenlerin hepsinin suçlu kim varsa hepsinin adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz." dedi.

Acılı bir baba, aynı zamanda da bir yargıç olduğunu dile getiren Gençbay, "O nedenle bu konuda yargıyı etkileme anlamında bir şey söylemek istemiyorum. İddianame ile talep edilen cezalar süreç içerisinde değişebilir. 'Olası kast' var, 'bilinçli taksir' var, 'taksirle birden çok kişiyi öldürme' suçu söz konusu. Bütün bunları mahkeme değerlendirecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan savcılık, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını, tutuksuz sanıkların ise adli kontrolle yargılanmalarını istedi. Ayrıca; Muhasabe Müdür Yardımcısı Mehmet Salun, iş sağlığı güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, Aygaz A.Ş. teknik personeli Doğan Aydın hakkında tutuklama talebinde bulundu.