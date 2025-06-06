76 Yaşındaki Adamdan Haber Alınamıyor

76 Yaşındaki Adamdan Haber Alınamıyor
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Maha Yaylası'na gitmek üzere evinden ayrılan 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz'den bir daha haber alınamadı. Jandarma ekipleri, kaybolan adam için bölgede arama çalışmalarına başladı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi, Güneyköy Mahallesi'nden Maha Yaylası'na giden 76 yaşındaki adamdan haber alınamıyor.

Gazipaşa'nın Güneyköy Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Karadeniz, Maha Yaylası'na gitmek üzere dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının çabalarına rağmen Karadeniz'e ulaşılamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Mahalle sakinleri ve aile fertlerinin yaptığı aramalardan sonuç alınamayınca Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verildi. Jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Güneyköy Mahallesi Muhtarı Yahya Küçükballı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Karadeniz'i görenlerin ya jandarmaya ya da mahalle muhtarlığına haber vermelerini istedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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