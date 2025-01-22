76 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü

Türkiye dün en acı günlerinden birini yaşadı. Çocuklarına karne hediyesi vermek isteyen birçok anne ve baba aileleriyle birlikte mutlu bir tatile çıkmışlardı. Dün sabah 03:21'de başlayan yangın faciaya dönüştü. Küçük çocuklardan anne babalara, torunlardan gelinlere birçok aile yok oldu. Türkiye, Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında 76 canını kaybetti. Kaybedilen 76 canla, Kartalkaya yangını tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı.

ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ YÜREK DAĞLADI

Facia nedeniyle 11 kişi gözaltına alınırken hayatını kaybedenlerle ilgili acı görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak ortaya çıkan bir görüntü alevlerin arasında kalan bir tatilcinin çaresizliğini gözler önüne serdi. Camlara çıkan ve çarşafları birleştirerek camdan sarkıtıp kurtulmaya çalışanların ortasında yardım bekleyen adamın çaresizce bekleyişi, yangının en üzücü görüntülerinden birisi olarak tarihe geçti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Öte yandan, Kartalkaya'da otelde dün sabaha karşı saat 03.27'de başlayan yangına, ilk ihbarın gelmesiyle itfaiye ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sivil toplum kuruluşlarınca geniş çaplı müdahale başlamıştı. Yangın ihbarının geldiği andan 36 saat sonra arama kurtarma ve soğutma işlemleri tamamlandı. JAK ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespiti yapılması üzerine çalışmalar başlatıldı.