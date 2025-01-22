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76 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü

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Bolu'daki kayak merkezinde 76 kişiye mezar olan yangın faciasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son görüntüde alevlerin ortasında kalan bir adamın çaresizce bekleyişi kameralara yansıdı.

Türkiye dün en acı günlerinden birini yaşadı. Çocuklarına karne hediyesi vermek isteyen birçok anne ve baba aileleriyle birlikte mutlu bir tatile çıkmışlardı. Dün sabah 03:21'de başlayan yangın faciaya dönüştü. Küçük çocuklardan anne babalara, torunlardan gelinlere birçok aile yok oldu. Türkiye, Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında 76 canını kaybetti. Kaybedilen 76 canla, Kartalkaya yangını tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı.

ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ YÜREK DAĞLADI

Facia nedeniyle 11 kişi gözaltına alınırken hayatını kaybedenlerle ilgili acı görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak ortaya çıkan bir görüntü alevlerin arasında kalan bir tatilcinin çaresizliğini gözler önüne serdi. Camlara çıkan ve çarşafları birleştirerek camdan sarkıtıp kurtulmaya çalışanların ortasında yardım bekleyen adamın çaresizce bekleyişi, yangının en üzücü görüntülerinden birisi olarak tarihe geçti.

76 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Öte yandan, Kartalkaya'da otelde dün sabaha karşı saat 03.27'de başlayan yangına, ilk ihbarın gelmesiyle itfaiye ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sivil toplum kuruluşlarınca geniş çaplı müdahale başlamıştı. Yangın ihbarının geldiği andan 36 saat sonra arama kurtarma ve soğutma işlemleri tamamlandı. JAK ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespiti yapılması üzerine çalışmalar başlatıldı.

76 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAyhan erdem:

Bunun ahı mutlak ve mutlak ihmalı olanları bir gun bulur tez veya geç ilahi adalet asla şaşmaz

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Haber YorumlarıBedri Kara:

Millete tatili mezar ettiniz sorumlular yatacak yeriniz yok heyy

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

otel apartman degil ki apartmanlar gibi yangin merdivenleri ise apartmanlarda bir katta en fazl 4 daire olur bu yuzden yangin merdivenleri dairelere yakin oldugu icin evden çıkan kolaylikla merdivene ulaşabilir ama otellerde bir katta yan yana dizilmiş onlarca oda var kenardaki odalar yangin merdivenine yakin oldugu icin ulasabilir ama ortadaki odalar merdivenlere 10 larca metre uzakta kalıyor yangin sirasinda duman gorus mesafesini imkansiz kıldığı ve duman insani cok kolay bogdugu icin otelerde yangin merdivenlerine ulasmak imkansiz otelerde suanki merdiven sistemi cok yanlış suan yangin ciksa yine cok olen olur bu nedenle yan olan iki odanin pencerelerinin aralarına birer yangin merdiveni olmali ve odalardan bu durumlarda o merdivenlere girip inilebilecek kaçış kapilari olmali millet çarşaf sarkacagina o merdivenlerde iner yoksa suanki sistemdeki yangin merdivenleri otelerde ise yaramiyor bosuna yapilmjş oteller uzun koridorlara sahip oldugu icin o merdivenlere koridordan ulasmak cok zor

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