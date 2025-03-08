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75 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Olan M.N. Lüleburgaz'da Yakalandı

75 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Olan M.N. Lüleburgaz'da Yakalandı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, hakkında kesinleşmiş 75 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.N.'yi Lüleburgaz'da yakalayarak cezaevine gönderdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca hakkında kesinleşmiş 75 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.N., Lüleburgaz'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 75 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.N.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen takip sonucunda M.N., 6 Mart 2025 günü Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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