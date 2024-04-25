74 yaşındaki kadın, çevrimiçi dolandırıcılığın kurbanı olduktan sonra banka soydu

Polis kaynaklarına göre, çevrimiçi bir dolandırıcılık mağduru olan 74 yaşındaki Ohio'lu bir kadın, finansal sıkıntılarına çözüm bulmak amacıyla bir kredi birliğini soymaya teşebbüs etti.

Hamilton, Ohio'da yaşayan Ann Mayers, Fairfield Township Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, AurGroup Kredi Birliği'ni soymak suçlamasıyla evinde tutuklandı. Kredi birliğinin çalışanları, polise, 19 Nisan'da bankaya giren bir kadının "elinde bir tabanca ile para istediğini" bildirdi. Polis, bu olayla ilgili detayları bir Facebook gönderisi aracılığıyla paylaştı.

Polis, Mayers'ın evini araştırdığında, soygun sırasında kullandığı iddia edilen 2014 model gümüş Hyundai Elantra otomobili buldu. Polisin evde olduğu sırada Mayers, soygunu itiraf etti ve bu itiraf üzerine polis tarafından gözaltına alındı, departman tarafından belirtildi.

Fairfield Township polis dedektifleri, Mayers'ın aracında bir tabanca buldu. Polis yetkililerine göre, soygun olayından önce Mayers'ın herhangi bir suç geçmişi yoktu. Şimdi, silahlı ağırlaştırılmış soygun ve delil karartma suçlamalarıyla yargılanıyor; her iki suç da ağır suç kategorisinde değerlendiriliyor.

Butler County mahkeme kayıtlarına göre, Mayers'ın ceza davasında kendisini savunacak hukuki bir temsilci tutup tutmadığı belirsizliğini koruyor.