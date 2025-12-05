Haberler

Gebze'de kasklı gaspçılar yaşlı adamı dövüp 8 milyonunu çaldı!

Gebze'de kasklı gaspçılar yaşlı adamı dövüp 8 milyonunu çaldı!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kasklı iki soyguncu, 74 yaşındaki Zeki Aydın'a evinin önünde pusu kurarak dehşet saçtı. Yaşlı adamı darbedip yerde sürükleyen gaspçılar, içinde 8 milyon liralık altın ve para bulunan çantayı alarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Aydın yaşadıklarını, "Emeklerimi zorla, vura vura aldılar" sözleriyle anlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kasklı iki soyguncu, 74 yaşındaki Zeki Aydın'a evinin önünde pusu kurarak kabus dolu anlar yaşattı. Yaşlı adamı darbedip yaklaşık 30 metre sürükleyen saldırganlar, içinde 8 milyon liralık altın ve para bulunan çantayı alarak karanlıkta kayıplara karıştı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken Aydın, "Emeklerimi zorla, vura vura aldılar" diyerek yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

KUYUMCUDAN DÖNERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Olay, 24 Kasım'da Tavşanlı Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Yılların birikimi olan altınlarını bozdurmak için kuyumcuya giden Zeki Aydın, satıştan vaz geçip akşam saatlerinde evine döndü. Aracını garajına park edip çantasıyla evine yöneldiği sırada kasklı bir saldırgan tarafından durduruldu.

İKİ KİŞİ YERE YATIRIP 30 METRE SÜRÜKLEDİ

Aydın ile ilk saldırgan arasında başlayan boğuşmaya, motosiklet üzerinde bekleyen ikinci şüpheli de dahil oldu. İki gaspçı, 74 yaşındaki adamı darbederek yerde sürükledi ve çantayı zorla alıp olay yerinden hızla kaçtı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ÇANTADA SERVET VARDI

Yaşadığı dehşeti anlatan Zeki Aydın, çantanın içindeki altınların değerinin yaklaşık 8 milyon lira olduğunu belirtti:

"Altın işini bilirim. Gün içinde birkaç kuyumcuya gidip altınları çıkardım, tezgahta görenler oldu. Çantada Ata altını, bilezik gibi toplam 1 kilo 300 gram civarı altın vardı. Değeri de 8 milyon liraya yakın."

ADRES SORACAK SANDI, ÜZERİNE ATLADI

Saldırı anını detaylandıran Aydın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Garaja girdim, çantayla evin önüne çıktım. Karşımda bir genç duruyordu, adres soracak sandım. Kaskı görünce şüphelendim. Bir anda üzerime atladı, çantama sarıldı. Bağırdım ama kimse duymadı. Diğeri de gelip bana vurmaya başladı. 30 metre sürüklediler. Sonunda çantayı alıp motosikletle kaçtılar."

"EMEKLERİMİ VURA VURA ALDILAR"

Saldırıda yaralanan ve hastanede tedavi gören Aydın, gözyaşları içinde yetkililere çağrıda bulundu:

"30-40 yıllık emeğim bir anda gitti. Gırtlağımın altına cisim batırdılar, hâlâ morluklarım var. Çok mağdurum. Devletimizden yardım bekliyorum, sesimizi duysunlar."

İdam için neyi bekliyoruz?

