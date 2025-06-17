74 Yaşındaki Adam Uyuşturucu İle Yargılanıyor: '45 Yıldır İçiyorum'

74 Yaşındaki Adam Uyuşturucu İle Yargılanıyor: '45 Yıldır İçiyorum'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de 74 yaşındaki S.Ç., oğlu E.Ç. ile birlikte uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. S.Ç., uyuşturucunun kendisine ait olduğunu ve 45 yıldır kullanıcı olduğunu ifade etti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kocaeli'de oğlu ile birlikte uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu yargılanan 74 yaşındaki adam, evde bulunan uyuşturucunun kendisine ait olduğunu belirterek, "16 yaşımdan beri, 45 senedir uyuşturucu içiyorum" dedi.

Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kolluk kuvvetleri tarafından fiziki takip gerçekleştirildi. Takip sonucu, aynı evde yaşayan S.Ç. (74) ve oğlu E.Ç.'nin (41) ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, baba ve oğlu gözaltına alındı. Alınan ifadelerin ardından her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Uyuşturucuların kime ait olduğunu bilmiyorum"

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen E.Ç., "Babamla beraber yaşıyorum. Evde bulunan uyuşturucular bana ait değildir. Uyuşturucu ticareti suçunu kabul etmiyorum. Kime ait olduğunu bilmiyorum" dedi.

"45 senedir uyuşturucu içiyorum"

S.Ç. ise evde bulunan uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söyleyerek, "Satıcı değil, içiciyim. 16 yaşımdan beri, 45 senedir uyuşturucu içiyorum. Uyuşturucu bana aittir. 20 bin TL'ye satıyorlar normalde ancak 12 bin TL'ye uygun bulunca toplu aldım. Ticaretini yapmıyorum. Kendim içmek için aldım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
Ümit Özdağ'ın tahliye kararını aldığı an

Ümit Özdağ'ın tahliye kararını aldığı an
Tarihin en büyük füze saldırısına hazırlanan İran'dan yeni tehdit

Tarihin en büyük füze saldırısına hazırlanan İran'dan yeni tehdit
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı

Türkiye'nin önde gelen kamu hastanesine operasyon: 11 gözaltı
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Son 5 günde 3 kez zamlandı! İşte Türkiye'de akaryakıtın en pahalı satıldığı ilimiz

İşte Türkiye'de akaryakıtın en pahalı satıldığı ilimiz
DMM'den 'Bakanlık korumasındaki 5 çocuk intihara kalkıştı' haberlerine yalanlama

"Bakanlık korumasındaki 5 çocuk intihara kalkıştı" iddiasına açıklama
Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba

Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.