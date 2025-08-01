70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 70 ilde 1420 ekip, 3 bin 550 personel, 13 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlediklerini belirtti.

10 GÜNDÜR PEŞ PEŞE OPERASYONLAR YAPILDI

Gaziantep, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Samsun, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Manisa, Muğla, Sivas, Hatay, Kayseri, Balıkesir, Kırklareli, Aksaray, Diyarbakır, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Batman, Elazığ, Kocaeli, Malatya, Sakarya, Aydın, Kilis, Osmaniye, Yalova, Düzce, Denizli, Afyonkarahisar, Çorum, Yozgat, Çanakkale, Karaman, Zonguldak, Trabzon, Nevşehir, Tokat, Eskişehir, Ordu, Adıyaman, Giresun, Mardin, Van, Amasya, Bingöl, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Erzurum, Ağrı, Bilecik, Bolu, Edirne, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Rize, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Uşak olmak üzere 70 ilde son 10 günde uyuşturucu madde satışı suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi.

940 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlar sonucu 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 940 şüpheli yakalandı.

YERLİKAYA POLİSLERİ TEBRİK ETTİ

Operasyona ilişkin, "Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda, 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357 bin 180 uyuşturucu hap ele geçirdik. 940 şüpheliyi yakaladık." bilgilerini veren Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürleri ile polisleri tebrik etti. Yerlikaya, uyuşturucuya karşı yürüttükleri bu mücadelenin, geleceğin teminatı olan gençleri koruma mücadelesi olduğunu ifade etti.