70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı

70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
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70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 70 ilde uyuşturucuya karşı son 10 gündür devam eden operasyonlarda 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357 bin 180 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 940 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 70 ilde 1420 ekip, 3 bin 550 personel, 13 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlediklerini belirtti.

10 GÜNDÜR PEŞ PEŞE OPERASYONLAR YAPILDI

Gaziantep, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Samsun, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Manisa, Muğla, Sivas, Hatay, Kayseri, Balıkesir, Kırklareli, Aksaray, Diyarbakır, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Batman, Elazığ, Kocaeli, Malatya, Sakarya, Aydın, Kilis, Osmaniye, Yalova, Düzce, Denizli, Afyonkarahisar, Çorum, Yozgat, Çanakkale, Karaman, Zonguldak, Trabzon, Nevşehir, Tokat, Eskişehir, Ordu, Adıyaman, Giresun, Mardin, Van, Amasya, Bingöl, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Erzurum, Ağrı, Bilecik, Bolu, Edirne, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Rize, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Uşak olmak üzere 70 ilde son 10 günde uyuşturucu madde satışı suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi.

70 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 565 Kilogram Madde Ele Geçirildi

940 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlar sonucu 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 940 şüpheli yakalandı.

YERLİKAYA POLİSLERİ TEBRİK ETTİ

Operasyona ilişkin, "Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda, 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357 bin 180 uyuşturucu hap ele geçirdik. 940 şüpheliyi yakaladık." bilgilerini veren Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürleri ile polisleri tebrik etti. Yerlikaya, uyuşturucuya karşı yürüttükleri bu mücadelenin, geleceğin teminatı olan gençleri koruma mücadelesi olduğunu ifade etti.

70 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 565 Kilogram Madde Ele Geçirildi

70 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 565 Kilogram Madde Ele Geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarımüfeyir Kaplan:

bu kapıdan girer 1hafta sonra öbür kapıdan dişariya çikar

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Haber Yorumlarıftrkvfgcx9:

ist Sultangazi gazi Mahalesi uyusturucunun ana vatani olmuş

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Haber Yorumlarırxnywx6ww8:

Allahtan biraz korkunuz varsa işinize de saygınız varsa bu geçleri bu illetten kurtarın ülke rahatlasın

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Haber YorumlarıSer_hat:

Uyuşturucu çağımızın mikrobu,her kimki bunu yapar, satar,dağıtır,kullanır önüne geçilmezse evlatlarımızı bu mikroba kurban veririz...

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Haber Yorumlarıoğuz:

yarın bırakacaksınız bu hengameye gerek yok

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