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69 ilde dev narkotik operasyonu

69 ilde dev narkotik operasyonu
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Bitlis dahil 69 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 708 kg uyuşturucu ve 2 milyon 971 bin 219 hap ele geçirildi. Bin 5 şüpheliden 423'ü tutuklandı.

Bitlis'in aralarında bulunduğu 69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 708 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan bin 5 şüpheliden 423'ü tutuklanırken, 138'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleri ise sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlara bin 505 ekip ve 3 bin 815 personel katıldı. Çalışmalarda ayrıca 23 hava aracı ile 49 narkotik dedektör köpeği de görev aldı.

Yurt genelinde eş zamanlı yürütülen operasyonlarla uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik önemli miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli de adli makamlara sevk edildi.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu ticaretine karşı operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Operasyonlarda görev alan polis ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, cumhuriyet başsavcılıkları ve çalışmalara katkı sağlayan tüm personel, başarılı operasyonlar dolayısıyla tebrik edildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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