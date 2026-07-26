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65 yıl hapis cezası bulunan hükümlü otobüste yakalandı

65 yıl hapis cezası bulunan hükümlü otobüste yakalandı
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Mersin’de hakkında dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, seyahat ettiği otobüste polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de hakkında dolandırıcılık başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, seyahat ettiği otobüste polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik titiz ve takipli çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet ile çekle ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme suçlarından hakkında toplam 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.B.'nin yolcu otobüsüyle seyahat ettiği belirlendi.

Düzenlenen operasyonda otobüste yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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