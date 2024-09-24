61 Yaşındaki Kadın Zehir Tacirliği Suçundan Tutuklandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde sentetik ecza haplarıyla yakalanan 61 yaşındaki G.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Baskında 383 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde sentetik ecza haplarıyla yakalanan 61 yaşındaki zehir taciri kadın sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yaşlı kadının emniyete götürüldüğü sırada merdivenleri çıkmakta zorlandığı görüldü.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileriyle birlikte yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Hacıishak Mahallesi'nde bir ikamete baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 383 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Operasyon sırasında gözaltına alınan G.Y. (61) isimli şüpheli kadın gözaltına alındı. Bir polis memurunun kolunda merdivenleri güçlükle çıkabilen zehir taciri yaşlı kadın emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA